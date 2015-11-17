Нужно доработать шаблон WordPress. 1. закончить адаптацию названия файла в форме, чтобы не было такого сильного обрезания http://prntscr.com/93ofny 2. убрать пустые теги http://prntscr.com/93q8bg без изменения отступов и адаптации 3. выровнять блоки, в особенности левый, чтобы было как таблица, а не ...
Создать HTML шаблон письма для рассылки (для интернет магазина)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет All !
Есть интернет магазин текстиля (постельное, подушки, одеяла....), необходимо создать HTML шаблон продающего письма для рассылки клиентам с информацией о новых товарах. Рассылку буду делать сам через unisender, предпочтение людям с опытом в рассылках и e-mail маркетинге (не спаммерам).
Ссылки, фото предоставляю, текста, заголовки, тема - с исполнителя, или консультация какие они должны быть.
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