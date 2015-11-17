Создать HTML шаблон письма для рассылки (для интернет магазина)

Привет All !

Есть интернет магазин текстиля (постельное, подушки, одеяла....), необходимо создать HTML шаблон продающего письма для рассылки клиентам с информацией о новых товарах. Рассылку буду делать сам через unisender, предпочтение людям с опытом в рассылках и e-mail маркетинге (не спаммерам).

Ссылки, фото предоставляю, текста, заголовки, тема - с исполнителя, или консультация какие они должны быть.