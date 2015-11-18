Допил Wordpress

Добрый день. Нужно адаптивно сверстать страницу сайта и подключить все необходимые скрипты. Вот ссылка на страницу в jpg (psd тоже есть): http://i.imgur.com/AZSgwmS.jpg ---------------------------------------------- Проекты есть постоянно, поэтому с нормальными исполнителями рассчитываем на постоянное сотрудничество. [b]В заявке к проекту пишите:[/b] 1. Стоимость, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть кривая подача блоков в Wordpress
http://cryo.499studio.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
нужно сделать, чтобы блоки эти был одного размера по высоте и заголовки, тексты и кнопки были на одной линии: и чтобы картинки были одного размера И с новостями тут http://cryo.499studio.ru/ внизу чтобы текст был обрезан одинаково.
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