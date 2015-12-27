Сверстать шаблон для joomla 2.5 по макету из Adobe Illustrator
Реализовать, все что указано в ТЗ (Joomla) Верстка, функционал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать, все что указано в ТЗ.
Сайт на Joomla.
В основном это по верстке, но и есть немного по функционалу.
ТЗ большое, соответственно и цена не маленькая.
В техническом задании описан весь функционал сайта. Что то уже сделано, что то нужно доделать или переделать. Вам нужно
проанализировать стоимость и время работ для воплощения задумки в жизнь.
Шаблоны, что упоминаются в ТЗ - (https://onedrive.live.com/redir?resid=FA10C081BBFB93B4!1351&authkey=!AGkKZiRcudsRnBU&ithint=folder%2c) или одним файлом на http://www.ex.ua/623817994379
Файл с техническим заданием - (https://onedrive.live.com/redir?resid=FA10C081BBFB93B4!867&authkey=!AIMs3WvFdvZ3Qjs&ithint=file%2cdocx).
Прошу обратить внимание, что шаблон должен быть адаптивный.
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