Реализовать, все что указано в ТЗ (Joomla) Верстка, функционал.

Нужно реализовать, все что указано в ТЗ.

Сайт на Joomla.

В основном это по верстке, но и есть немного по функционалу.

ТЗ большое, соответственно и цена не маленькая.

В техническом задании описан весь функционал сайта. Что то уже сделано, что то нужно доделать или переделать. Вам нужно

проанализировать стоимость и время работ для воплощения задумки в жизнь.

Шаблоны, что упоминаются в ТЗ - (https://onedrive.live.com/redir?resid=FA10C081BBFB93B4!1351&authkey=!AGkKZiRcudsRnBU&ithint=folder%2c) или одним файлом на http://www.ex.ua/623817994379

Файл с техническим заданием - (https://onedrive.live.com/redir?resid=FA10C081BBFB93B4!867&authkey=!AIMs3WvFdvZ3Qjs&ithint=file%2cdocx).

Прошу обратить внимание, что шаблон должен быть адаптивный.