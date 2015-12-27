Реализовать, все что указано в ТЗ (Joomla) Верстка, функционал.

$200
HTML-версткаЗавершен4 заявки205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно реализовать, все что указано в ТЗ.

Сайт на Joomla.

В основном это по верстке, но и есть немного по функционалу.

ТЗ большое, соответственно и цена не маленькая.

В техническом задании описан весь функционал сайта. Что то уже сделано, что то нужно доделать или переделать. Вам нужно

проанализировать стоимость и время работ для воплощения задумки в жизнь.

Шаблоны, что упоминаются в ТЗ - (https://onedrive.live.com/redir?resid=FA10C081BBFB93B4!1351&authkey=!AGkKZiRcudsRnBU&ithint=folder%2c) или одним файлом на http://www.ex.ua/623817994379

Файл с техническим заданием - (https://onedrive.live.com/redir?resid=FA10C081BBFB93B4!867&authkey=!AIMs3WvFdvZ3Qjs&ithint=file%2cdocx).

Прошу обратить внимание, что шаблон должен быть адаптивный.

Joomla
8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
chrra
Антон 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$200
14 дней
Антон справился с задачей на высшем уровне. Четко вложился в сроки, а главное работу сделал качественно. Будем с Антом сотрудничать и дальше. Рекомендую!
Интересный проект, очень четкое и подробное ТЗ, работать было одно удовольствие. Как всегда доволен сотрудничеством )
  • Похожие заказы

  • Верстка главной страницы

    Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужна верстка простенькой странички. Инициатива по анимации элементов приветствуется. Верстка нужна под WordPress.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка макета

    Нужна верстка макета для ИМ. На выходе просто HTML макет. Не адаптивная. Без bootstrap. На главной странице в шапке слайдер на jQuery. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • HTMl-верстка одностраничника

    Добрый день, необходимо сделать качественную, кроссбраузерную верстку странички из psd шаблона. http://data2.floomby.com/files/share/13_11_2015/12/k1UbaNkJkKuMVnNCXVW7w.jpg

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отключить адаптивность (бутстрап + вордпресс) и сделать сайт резиновым

    Добрый день! Проект тут http://rb.gordeev.info/, я уже успел над ним довольно поглумиться, пытаясь сделать всё сам :), но исходные файлы на всякий случай оставил. Нужно отключить адаптивность, чтобы на всех устройствах сайт показывался полного размера с возможностью увеличения. ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Спарсить каталог клиник

    Нужно спарсить этот каталог - skinwell.ru/companies (содержимое и оформление) и реализовать точно также на другом сайте WordPress. Цена, сроки?

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сверстать несколько страниц сайта

    Требуется сверстать несколько страниц сайта. Макеты кандидатам. Пишите цены за лучшие работы в вашем портфолио. без цен рассматривать не буду. Контрольный ответ против ботов "Я бог верстки".

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправление ошибки верстки above-the-fold

    Есть неприятная [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=en&amp;url=eng.8nog.com&amp;tab=mobile]ошибка[/url] для пк и моб версии. Нужно ее исправить. Попутно есть проблема со скроллингом. Он не работает. Сайт должен функционировать и выглядеть как и раньше после всех ваших правок. От вас нужно будет ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад