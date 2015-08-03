chrra

Антон chrra

 
42 годаРоссия/Екатеринбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание/доработка сайтов, CMS, верстка

12 лет работы в IT, 4 года опыта разработки/модернизации сайтов, верстки, доработок CMS.

Навыки:

  • Joomla, WordPress, Drupal, PrestaShop, OpenCart
  • PHP, MySQL, Javascript, JQuery;
  • HTML5 + CSS3;
  • Английский - intermediate+.

    • Услуги:

  • Создание/доработка сайтов, модулей и компонентов CMS;
  • Валидная, кроссбраузерная верстка, большой опыт адаптивной верстки;
  • Интеграция верстки в CMS;
  • Разработка парсеров, различных скриптов;
  • Создание сайтов "под ключ".

    • PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLJoomlaDrupalPrestashopjQuery
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    Отзывы заказчиков
    genesistp
    40 летРоссия
    7 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад
    $50
    10 баллов
    7 лет назад
    Верстка страницы для сайта по готовому PSD макету.
    Отзыв недоступен.
    По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
    san-virtuoz
    Владислав 
    30 летУкраина
    11 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад
    $200
    10 баллов
    8 лет назад
    Реализовать, все что указано в ТЗ (Joomla) Верстка, функционал.
    Антон справился с задачей на высшем уровне. Четко вложился в сроки, а главное работу сделал качественно. Будем с Антом сотрудничать и дальше. Рекомендую!
    Интересный проект, очень четкое и подробное ТЗ, работать было одно удовольствие. Как всегда доволен сотрудничеством )
    Ответный отзыв
    san-virtuoz
    Владислав 
    30 летУкраина
    11 лет в сервисе
    Был
    6 лет назад
    $15
    10 баллов
    8 лет назад
    Добавить адаптивную позицию Joomla 3
    Приятно работать с таким исполнителем как Антон. Четко выполняет поставленную задачу, может и сам посоветовать что где и как лучше сделать. Работать с таким человеком в одно удовольствие. Рекомендую!
    Полностью доволен сотрудничеством с Владиславом, все на высшем уровне. Мои наилучшие рекомендации!
    Ответный отзыв
    dmy3
    39 летРоссия
    10 лет в сервисе
    Был
    7 дней назад
    $40
    10 баллов
    8 лет назад
    Правки внешнего вида шаблона и модулей готового сайта
    Прекрасная работа, четкое понимание поставленных задач и, столь необходимое каждому фрилансеру, терпение. Рекомендую!
    Полностью доволен сотрудничеством, продолжаем работать )
    Ответный отзыв
    bigbird
    56 летРоссия
    16 лет в сервисе
    Был
    7 дней назад
    $15
    10 баллов
    8 лет назад
    Правки сайта на Joomla
    Антон оперативно быстро реализовал проект, постоянно был на связи, внимательно реагировал на все правки, рекомендую и продолжаем работать дальше
    Интересный проект, весьма доволен сотрудничеством
    Ответный отзыв
    HTML-верстка
    7 отзывов
    $3/час
    от $5от 1 дня
    нет рейтинга
    Системы управления (CMS)
    3 отзыва
    $3/час
    от $5от 1 дня
    нет рейтинга
    Веб-программирование
    2 отзыва
    $3/час
    от $5от 1 дня
    нет рейтинга