Создание/доработка сайтов, CMS, верстка
12 лет работы в IT, 4 года опыта разработки/модернизации сайтов, верстки, доработок CMS.
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Портфолио
- Адаптивная верстка лэндинга101 просмотр
- Магазин телефонных чехлов, PrestaShop101 просмотр
- Новостной сайт, WordPress128 просмотров
- Магазин обуви, PrestaShop132 просмотра
- Интернет-магазин систем полива, Joomla116 просмотров
- Сайт торгового центра, Joomla116 просмотров
- Верстка шаблона, Joomla100 просмотров
- Модуль-конструктор телефонных чехлов108 просмотров
- Сайт-конструктор фоторамок, Joomla150 просмотров
- Адапитивный слайдер105 просмотров
- Сайт горнолыжного комплекса113 просмотров
- Адаптивная верстка блога101 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
8 лет назад
Антон справился с задачей на высшем уровне. Четко вложился в сроки, а главное работу сделал качественно. Будем с Антом сотрудничать и дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Интересный проект, очень четкое и подробное ТЗ, работать было одно удовольствие. Как всегда доволен сотрудничеством )
$15
10 баллов
8 лет назад
Приятно работать с таким исполнителем как Антон. Четко выполняет поставленную задачу, может и сам посоветовать что где и как лучше сделать. Работать с таким человеком в одно удовольствие. Рекомендую!
Ответный отзыв
Полностью доволен сотрудничеством с Владиславом, все на высшем уровне. Мои наилучшие рекомендации!
$40
10 баллов
8 лет назад
Прекрасная работа, четкое понимание поставленных задач и, столь необходимое каждому фрилансеру, терпение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Полностью доволен сотрудничеством, продолжаем работать )
$15
10 баллов
8 лет назад
Антон оперативно быстро реализовал проект, постоянно был на связи, внимательно реагировал на все правки, рекомендую и продолжаем работать дальше
Ответный отзыв
Интересный проект, весьма доволен сотрудничеством
HTML-верстка
7 отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга