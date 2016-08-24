Необходимо выполнить верстку страницы выбора для сайта по готовому PSD макету. Кроссбраузерная верстка (кроме IE)с эффектом "резиновой страницы" (Есть пример в zoom.js) до минимального разрешения 1280х800. P.S. При изменении разрешения, например с 1920х1080 ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо выполнить верстку трех страниц сайта, по готовому дизайну (исходник в PSD). -"Резиновая" верстка с использованием zoom элементов (пример в файле zoom.js) -до минимального разрешения 1280х800 В блоке производство, при попадании на ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо выполнить верстку меню сайта в выпадающем модальном окне, по готовому дизайну (исходник в PSD) и структуры меню. При нажатии на "шар" в пункте меню должны открываться подпункты подменю (второй уровень) Минимальное разрешение ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
9 лет назад
Интересный проект, четко поставленное задание, никаких проблем с коммуникацией и оплатой. Смело могу рекомендовать сотрудничать с Александром.
Ответный отзыв
Работы выполнена на отлично и в срок! Антон справился с задачей, от которой другие отказывались. Рекомендую к сотрудничеству!