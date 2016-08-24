Необходимо выполнить верстку страницы выбора для сайта по готовому PSD макету. Кроссбраузерная верстка (кроме IE)с эффектом "резиновой страницы" (Есть пример в zoom.js) до минимального разрешения 1280х800. P.S. При изменении разрешения, например с 1920х1080 ...