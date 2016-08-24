genesistp

Александр genesistp

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка страницы для сайта по готовому PSD макету.

    Необходимо выполнить верстку страницы выбора для сайта по готовому PSD макету. Кроссбраузерная верстка (кроме IE)с эффектом "резиновой страницы" (Есть пример в zoom.js) до минимального разрешения 1280х800. P.S. При изменении разрешения, например с 1920х1080 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка трех страниц сайта по готовому PSD

    Необходимо выполнить верстку трех страниц сайта, по готовому дизайну (исходник в PSD). -"Резиновая" верстка с использованием zoom элементов (пример в файле zoom.js) -до минимального разрешения 1280х800 В блоке производство, при попадании на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка меню сайта по готовому дизайну

    Необходимо выполнить верстку меню сайта в выпадающем модальном окне, по готовому дизайну (исходник в PSD) и структуры меню. При нажатии на "шар" в пункте меню должны открываться подпункты подменю (второй уровень) Минимальное разрешение ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

chrra
Антон 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка страницы для сайта по готовому PSD макету.
Интересный проект, четко поставленное задание, никаких проблем с коммуникацией и оплатой. Смело могу рекомендовать сотрудничать с Александром.
Работы выполнена на отлично и в срок! Антон справился с задачей, от которой другие отказывались. Рекомендую к сотрудничеству!
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