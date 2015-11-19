Добавить адаптивную позицию Joomla 3

Нужно добавить адаптивную позицию на платный шаблон Joomla 3

Позиция с лева, специально для фильтра, при этом если опускать страницу в низ, наша новая позиция которую вы добавите, нужно что бы была фиксированой, т.е. оставалась на месте.

http://test.divanio.com.ua/myagka-mebel/divani

ДОЛЖНА БЫТЬ АДАПТИВНОЙ для моб. устройств, планшетов.

Например на мобилке, что бы фильтр скрывалась, и как меню открывалась при клике.

А на планшете например, сделать что бы была открытая сразу но адаптивная.

Ну или же выслшаю ваше предложение.