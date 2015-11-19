Добавить адаптивную позицию Joomla 3

$20
HTML-версткаЗавершен1 заявка133 просмотра
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Нужно добавить адаптивную позицию на платный шаблон Joomla 3

Позиция с лева, специально для фильтра, при этом если опускать страницу в низ, наша новая позиция которую вы добавите, нужно что бы была фиксированой, т.е. оставалась на месте.

http://test.divanio.com.ua/myagka-mebel/divani

ДОЛЖНА БЫТЬ АДАПТИВНОЙ для моб. устройств, планшетов.

Например на мобилке, что бы фильтр скрывалась, и как меню открывалась при клике.

А на планшете например, сделать что бы была открытая сразу но адаптивная.

Ну или же выслшаю ваше предложение.

Joomla
8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
chrra
Антон 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Приятно работать с таким исполнителем как Антон. Четко выполняет поставленную задачу, может и сам посоветовать что где и как лучше сделать. Работать с таким человеком в одно удовольствие. Рекомендую!
Полностью доволен сотрудничеством с Владиславом, все на высшем уровне. Мои наилучшие рекомендации!
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