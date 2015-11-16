Сайт surgut.yarmarka.biz Используем технологии: html, css, js, jQuery, Bootstrap. Поддерживаем IE не ниже 9. Требуется знание правил валидации верстки и старание им придерживаться.Чтобы никому не терять время, пробегитесь, пожалуйста, по пунктам ниже. Если это про Вас, пишите, пообщаемся!1) ...