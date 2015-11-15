Ищем верстальщика для доведения сайта

HTML-версткаЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Сайт surgut.yarmarka.biz

Используем технологии: html, css, js, jQuery, Bootstrap. Поддерживаем IE не ниже 9. Требуется знание правил валидации верстки и старание им придерживаться.Чтобы никому не терять время, пробегитесь, пожалуйста, по пунктам ниже. Если это про Вас, пишите, пообщаемся!1) знаю, чем отличается div от span (html, css)2) знаю, как центрировать элементы по высоте/ширине (css)3) знаю, как подключить шрифты (css)4) знаю, как адаптировать верстку под телефоны или планшеты (css)5) понимаю в чем отличие между == и === (javascript)6) смогу объяснить, как работает this (javascript)7) знаю зачем нужен doctype8) знаю основные пункты оптимизации верстки для быстрой загрузки/рендеринга на клиенте (html,css,js)

8 лет назад
eugen-ph
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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