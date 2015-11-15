Доделать сайт

сайт http://postrading.ru 1. нужно удалить все баннеры на странице - http://postrading.ru/korzina/ 2. Нужно отпустить корзину с меню каталога вниз ( корзина вылезла в шапку сейчас) И показать как вы это сделали. Нужно срочно,сегодня CMS - HOST CMS