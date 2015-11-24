Верстка сайта и установка на CMS Wordpress

HTML-версткаЗавершен7 заявок198 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно сверстать 7 страниц интернет-магазина.

Установить на Wordpress с WooCommerce.

WordPressВерстка сайта
8 лет назад
Cayenne52
Андрей 
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergey_Klochko
Сергей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$70
4 дня
Сотрудничеством доволен!
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