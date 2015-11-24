Верстка сайта и установка на CMS Wordpress

Для готового проекта, необходимо переверстать несколько блоков. Сделать все нужно не повредив css и верстку на сайте. Макет и сайт с которого мы берем верстку покажу потенциальным исполнителям. В приоритете: качество-скорость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно сверстать 7 страниц интернет-магазина.
Установить на Wordpress с WooCommerce.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $60
Нужно сверстать крупный сайт. Около 10 разных шаблонов. Макеты скину в личку. Требования: – Корректная вёрстка, с применением HTML5, CSS3. – Кроссбраузерность (допотопные браузеры не обязательно, но те которые в 3 годовой давности должны корректно отображать) – Адаптивность под мобильные ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Битрикс специалист.Необходимо натянуть верстку на битрикс.Сайт визитка. Оставляйте заявки, кто готов приступить.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Требуется сверстать одностраничник и установить на cms Битрикс. Редакция Старт. Верстка фиксированная (не адаптив) предлагате свои цены. Кандидаты с заоблачными ценами сразу отказ.HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $18
Добрый день всем. У меня есть сайт на Drupal, на базе темы от TwitterBootstrap версии 2. Но, меня не устраивала не гибкость сеток в телефонном и планшетном разрешении, и я нашел модуль который работал с 3-им Bootstrap ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть лендинг, в верстке которого, нужно изменить картинки, тексты и тд.HTML-верстка25 заявокЗакрыт8 лет назад
В приложении таблица, нужно ее сверстать используя минимум кода, на дивах. Размеры шрифтов в em. Есть исходник в PSD, вышлю исполнителю В комментариях сразу пишите цену и способы связи (skype предпочтительно). Предложения без цен ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо отредактировать довольно простую версию сайта для мобильных устройств (на одну html страницу добавить поле с текстом, немного подправить код...). Рассмотрю заявки от фрилансеров (с отзывами) до 20$ . Успешное выполнение задание гарантирует ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте уважаемые коллеги! Имеется задача. Нужно адаптировать вот это escalator. pro под мобильные устройства. Проверять здесь https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ от вас стоимость и срок. Спасибо!HTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день коллеги! Требуется помощь в изготовлении одностраничного сайта по образцу. А также все необходимые настройки - привязка к CRM, метрика и т.д. Жду Ваших предложений. Да, и лучше, чтобы исполнитель был ответственный - иначе ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад