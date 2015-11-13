Изменения сайта в верстке

HTML-версткаЗакрыт25 заявок286 просмотров
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Есть лендинг, в верстке которого, нужно изменить картинки, тексты и тд.

8 лет назад
darya24
Дарья 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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