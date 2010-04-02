Специалист по wordpress (WooCommerce), верстка

Требуется разработать HTML шаблон писем для отправки с сайта: 1. Заказа 2. Восстановление пароля 3. Сообщение об успешной регистрации и ее данными 4. Поздравление с ДР. 5. Сообщение о начислении бонусов: • За регистрацию • За ДР • ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установлено уже WooCommerce 2.4.10 + wp 4.3.1
Нужно сделать:
1) обновление цен из прайс листа по артикулу (и загрузка товаров тоже)
2) Прикрутить плагин оплаты робокассы
3) Верстка юзерской части (должны выводится картинки брендов, быть поиск, подкатегории у каждого бренда
Бренд
Модель
Год модели)
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