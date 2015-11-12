Адаптивная вёрстка дизайн-макета

требуется сверстать страницу партнерского кабинета и прикрепить ее к админке WP. Макет здесь http://vsevolodtatarinov.com/partner/test/#p=home 1. передача партнерского id из кабинета партнера в сервисе ecommtools на эту страницу и автоматическая подстановка его в “Код для вставки”. Так же ...