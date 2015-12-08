Обновить CMS Joomla + добавить пару модулей + адаптивная верстка сайта

$110
HTML-версткаЗавершен2 заявки186 просмотров
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Необходимо выполнить обновление CMS Joomla до последней версии, вывести то, чего не хватает (слайдер фото, формы заказа и записи) и сверстать адаптивно новый дизайн сайта.

Сайт медцентра - корпоративный, никаких особых заморочек. Страницы и элементы:

- главная (содержит слайдер фото (сотрудники), поиск, форма заказать обратный звонок, форма запись на прием, галерея отзывов, блок акции, верхнее и левое меню, контакты, карта проезда);

- страница поиска;

- типовая текстовая страница;

- формы связи (с alert-ами, подсказками, окнами благодарности - вид alert-ов и прочего - на усмотрение верстальщика,  но читабельно, и в общем стиле сайта).

Верстаем под все разрешения моб.устройств. Смещение, сворачивание и вид элементов на моб.устройствах - на усмотрение верстальщика, но читабельно и в соответствии с общим стилем сайта, используем стандартные элементы. Под моб.устройства просто не предусматривается отдельного дизайна.

Сроки - полная готовность до 20 ноября 2015 г.

Выполнение работы - на вашем хосте. После того, как будет выполнена обновление cms и хотя бы верстка главной, выполняется перенос на наш хостинг и оплата 50% по проекту. Остальное - после завершения работы.

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаJoomla
8 лет назад
GenesisLab
Денис 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$110
8 дней
Отличный исполнитель. Выполнил все условия ТЗ, преобразовал сайт на joomla в оговоренные сроки. Адаптивная верстка доделывалась позже - но это было изначально оговорено. Скрупулезно и безотказно довел работу до состояния идеала. Исполнителем остались довольны. Спасибо, Андрей!
Все прошло хорошо, четкое и понятное тз, во время работы не отвлекали и давали нормально делать. Оплата в срок, понятное общение, рекомендую!
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