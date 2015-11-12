Доработка интернет магазина на движке Fast-Sales.

Есть интернет магазин http://mirserebra925.ru работающий на движке Fast-Sales. Нужно доделать некоторые модуля, изменить внешний вид, поправить верстку и т.д.

Принцип работы:

Все работы производятся на вашем сервере. Я скидываю базу и файлы. Вы устанавливаете у себя на сервере.Я описываю тех. задание. Вы оцениваете стоимость, и сколько времени займет работа. Я делаю предоплату. Делаете у себя на сервере, я

проверяю, (если все устраивает) плачу оставшуюся часть суммы, вы скидываете мне

исправленные (доработанные файлы).

Править и доделывать нужно много. Поэтому работа не на один раз.

Интересуют только частные программисты.

Веб студии и тому подобное (НЕ ИНТЕРЕСНЫ)

Работа на прямую без посредников (от вас номер кошелка или карты)

Желательно писать сразу на почту