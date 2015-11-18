Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен11 заявок177 просмотров
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Задача: сверстать страницу лендинга.

Для понимания задачи присоединил jpg

Жду предложение по стоимости и срокам.

8 лет назад
seolink74
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Qurbanov
Роман 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов
8 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа. Выполнена в срок. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Отличный заказчик, сразу нашли общий язык. Очень приятно работать с таким человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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