Верстка и адаптация PrestaShop

Знания и хороший опыт применения: HTML5, CSS, Responsive Web Design. Знания JavaScript, jQuery на уровне сделать попап, параллакс или что-то похожее. Быть доступным на связи в рабочее время. Работа по проектно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка и адаптация на престе. Подробности исполнителю.
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