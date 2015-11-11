Всплывающие окно Bitrix

Добрый день! Нужна помощь людей знающих Bitrix.

Есть Веб-форма bitrix:form которая при маленьком расширении экрана (1024х768) не помещается в браузере и половина строк не видны..(во вложении скриншот)

Нужно сделать что бы форма была фиксирована вверху страницы!

за подробной информацией по email, skype