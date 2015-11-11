Требуется наладить верстку, добавить блок на Joomla 2.5

Joomla 2.5, стоит адаптивный шаблон

1. Сейчас на сайте центральный блок расположен слева, и правый блок (узкий). Нужно уменьшить центральный блок и добавить левее его еще один блок, такой же шириной как правый.

2. Наладить адаптивность по пункту 1, проверить адаптивность на различных мобильных устройствах и устранить косячки

3. Просмотреть отображение шаблона в различных браузерах и наладить верстку. Основной упор на мобильные браузеры

4. Большое количество отказов с Opera Mini и Mobile Safari. Явно дело в верстке...

Заинтересованным покажу сайт и объясню в подробностях, что требуется сделать