Требуется наладить верстку, добавить блок на Joomla 2.5

Имеется сайт написанный на Джумла 1.5. Имеется его обновленная версия до Джумла 3. Необходимо реализовать программно вывод типа материала "Блог категории" по примеру старого сайта - когда материалы категории отображаются справа с картинкой. (сейчас на старом сайте ...
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Joomla 2.5, стоит адаптивный шаблон
1. Сейчас на сайте центральный блок расположен слева, и правый блок (узкий). Нужно уменьшить центральный блок и добавить левее его еще один блок, такой же шириной как правый.
2. Наладить адаптивность по пункту 1, проверить адаптивность на различных мобильных устройствах и устранить косячки
3. Просмотреть отображение шаблона в различных браузерах и наладить верстку. Основной упор на мобильные браузеры
4. Большое количество отказов с Opera Mini и Mobile Safari. Явно дело в верстке...
Заинтересованным покажу сайт и объясню в подробностях, что требуется сделать
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