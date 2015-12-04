Требуется качественная верстка

HTML-версткаЗавершен19 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется качественная и быстрая верстка.

По всем макетам:

Резина

Прилипающее меню

По главной:

1 экран (index1.png) - слайдер занимающий всю высоту окна, стрелка соответственно прокручивает его.

При прокрутке верхний слайдер заблюривается, что видно на index2.png

window_image - лайтбокс появляющийся при клике на одну из фотографий

window-upload - всплывающее окно по кнопке "зарузить"

+3 внутренних - на которых вроде все понятно

Срок - максимум 3 дня + очень желательно получить верстку главной как можно быстрее(можно без окон)

Жду предложения по бюджету.

8 лет назад
4natic
Антон 
36 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$100
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Джумла 3 - реализовать вывод блока материалов (стиль)

    Имеется сайт написанный на Джумла 1.5. Имеется его обновленная версия до Джумла 3. Необходимо реализовать программно вывод типа материала "Блог категории" по примеру старого сайта - когда материалы категории отображаются справа с картинкой. (сейчас на старом сайте ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интеграция раздела сайта на самописном коде - в новый сайт на WPress

    Задача https://yadi.sk/i/pUFONMUHkN7Fs: нужно " натянуть" вёрстку нового диза (только шапку и меню) - на 3 страницы самописного сайта, переложить его на домен третьего уровня, и настроить переходы с нового сайта на старый (но уже с новым ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Нужно сверстать сайт, любое cms кроме wp, сайт состоит из 8-9 однотипных страниц (отличаются только фоновой картинкой), полностью на скролле, как нынче модно. Страницы при прокручивании "магнитные" к верху, то есть при оставлении на полпути ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Верстка лейдинга срочно к утру Оставляйте заявки, кто готво приступить сейчас. В заявках указывайте свой скайп. Макет по запросу

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка ajax в jQuery FlexSlider v2.2.2

    Добрый день!  Есть 6 слайдов по 5-6 листов в каждом. Слайд подгружается через аякс. Нужно сделать чтобы и листы подгружались динамически. Скрипты я поправлю сам, вопрос лишь в доработке jQuery, нужно создать некий экшн, который будет ...

    jQueryAjax
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Помогите решить технические вопросы на сайте

    Добрый день. обращаюсь к вам за помощью по техническиим аспектам в разработке и оптимизации сайта. вот мой сайт:  [url=http://krekhovetskyi.net/]https://krehkino.club[/url] . ниже я перечислю, что мне нужно сделать. 1. вывести все фильмы в ТОПе-250 по той же формуле, что и ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать по макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) не респонс

    Необходимо сверстать по готовым макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) версия пк 1. Главная - слайдер - вывод видео - краткого FAQ - вывод актуальных новостей - вывод 3 кратких статей - текстовая информация - вывод рекламных баннеров на странице - футер: несколько ...

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • WordPress - корректировка верстки, работа с изображениями (main page)

    На сайте под управлением CMS WordPress: 1.  Скрыть превью этого блока  (закомментировать в коде), предоставить инструкцию по расскомментированию (имя файла, папки на сервере, строк кода, действий). 2. Сгруппировать и изменить расположение остальных превью услуг  с техникой на ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать адаптивный список

    Здравствуйте, нужно сверстать простой адаптивный список со структурой элемент&gt;под элемент. Например: также как на картинке ниже.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад