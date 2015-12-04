Требуется качественная верстка

Имеется сайт написанный на Джумла 1.5. Имеется его обновленная версия до Джумла 3. Необходимо реализовать программно вывод типа материала "Блог категории" по примеру старого сайта - когда материалы категории отображаются справа с картинкой. (сейчас на старом сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественная и быстрая верстка.
По всем макетам:
Резина
Прилипающее меню
По главной:
1 экран (index1.png) - слайдер занимающий всю высоту окна, стрелка соответственно прокручивает его.
При прокрутке верхний слайдер заблюривается, что видно на index2.png
window_image - лайтбокс появляющийся при клике на одну из фотографий
window-upload - всплывающее окно по кнопке "зарузить"
+3 внутренних - на которых вроде все понятно
Срок - максимум 3 дня + очень желательно получить верстку главной как можно быстрее(можно без окон)
Жду предложения по бюджету.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача https://yadi.sk/i/pUFONMUHkN7Fs: нужно " натянуть" вёрстку нового диза (только шапку и меню) - на 3 страницы самописного сайта, переложить его на домен третьего уровня, и настроить переходы с нового сайта на старый (но уже с новым ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно сверстать сайт, любое cms кроме wp, сайт состоит из 8-9 однотипных страниц (отличаются только фоновой картинкой), полностью на скролле, как нынче модно. Страницы при прокручивании "магнитные" к верху, то есть при оставлении на полпути ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Верстка лейдинга срочно к утру Оставляйте заявки, кто готво приступить сейчас. В заявках указывайте свой скайп. Макет по запросуЗавершен8 лет назад
Добрый день! Есть 6 слайдов по 5-6 листов в каждом. Слайд подгружается через аякс. Нужно сделать чтобы и листы подгружались динамически. Скрипты я поправлю сам, вопрос лишь в доработке jQuery, нужно создать некий экшн, который будет ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте Нужно перенести сайт http://medvedi.plp7.ru с конструктора на HTML вид Стоимость договорнаяHTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. обращаюсь к вам за помощью по техническиим аспектам в разработке и оптимизации сайта. вот мой сайт: [url=http://krekhovetskyi.net/]https://krehkino.club[/url] . ниже я перечислю, что мне нужно сделать. 1. вывести все фильмы в ТОПе-250 по той же формуле, что и ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать по готовым макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) версия пк 1. Главная - слайдер - вывод видео - краткого FAQ - вывод актуальных новостей - вывод 3 кратких статей - текстовая информация - вывод рекламных баннеров на странице - футер: несколько ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте под управлением CMS WordPress: 1. Скрыть превью этого блока (закомментировать в коде), предоставить инструкцию по расскомментированию (имя файла, папки на сервере, строк кода, действий). 2. Сгруппировать и изменить расположение остальных превью услуг с техникой на ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте, нужно сверстать простой адаптивный список со структурой элемент>под элемент. Например: также как на картинке ниже.Завершен8 лет назад