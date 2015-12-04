Требуется качественная верстка

Добрый день. обращаюсь к вам за помощью по техническиим аспектам в разработке и оптимизации сайта. вот мой сайт: [url=http://krekhovetskyi.net/]https://krehkino.club[/url] . ниже я перечислю, что мне нужно сделать. 1. вывести все фильмы в ТОПе-250 по той же формуле, что и ...