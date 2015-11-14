Добрый день. обращаюсь к вам за помощью по техническиим аспектам в разработке и оптимизации сайта. вот мой сайт: [url=http://krekhovetskyi.net/]https://krehkino.club[/url] . ниже я перечислю, что мне нужно сделать. 1. вывести все фильмы в ТОПе-250 по той же формуле, что и ...
Сверстать по макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) не респонс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать по готовым макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) версия пк
1. Главная
- слайдер
- вывод видео
- краткого FAQ
- вывод актуальных новостей
- вывод 3 кратких статей
- текстовая информация
- вывод рекламных баннеров на странице
- футер: несколько пунктов меню, текстовая иформация, социальные кнопки.
2. Новости
страница с миниатюрами новостей
- путь страницы (хлебные крошки)
- блок кликабельных картинок с текстовым описание
3. Открытая новость
развернутый вид новости
- путь страницы (хлебные крошки)
- картинка
- заголовок
- дата публикации и источник
- текст
4. О сайте
- путь страницы (хлебные крошки)
- заголовок
- текст
5. Правила
- путь страницы (хлебные крошки)
- заголовок
- текст
6. доп. страница
по аналогии с новостями
7. доп. страница
по аналогии с открытой новостью
8. страница FAQ
- страница FAQ аккордеон
9.Контакты
- отображение карты с другого сайта
- текст
задачи:
- добавление новостей и статей с админ. панели
- 2 языка сайта
- FAQ (короткий) на главной переключение между вопросами
- страница FAQ полный список вопросов выполненный в стиле аккордеон
- вставить фреймом карту с другого сайта
Макеты дизайна сброшу в личку.
дедлайн 14.11.2015
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