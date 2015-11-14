Сверстать по макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) не респонс

HTML-версткаЗакрыт12 заявок177 просмотров
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Необходимо сверстать по готовым макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) версия пк

1. Главная

- слайдер

- вывод видео

- краткого FAQ

- вывод актуальных новостей

- вывод 3 кратких статей

- текстовая информация

- вывод рекламных баннеров на странице

- футер: несколько пунктов меню, текстовая иформация, социальные кнопки.

2. Новости

страница с миниатюрами новостей

- путь страницы (хлебные крошки)

- блок кликабельных картинок с текстовым описание

3. Открытая новость

развернутый вид новости 

- путь страницы (хлебные крошки)

- картинка

- заголовок

- дата публикации и источник

- текст

4. О сайте

- путь страницы (хлебные крошки)

- заголовок

- текст

5. Правила

- путь страницы (хлебные крошки)

- заголовок

- текст

6. доп. страница

по аналогии с новостями

7. доп. страница

по аналогии с открытой новостью

8. страница FAQ

- страница FAQ аккордеон 

9.Контакты

- отображение карты с другого сайта

- текст

задачи:

- добавление новостей и статей с админ. панели

- 2 языка сайта

- FAQ (короткий) на главной переключение между вопросами

- страница FAQ полный список вопросов выполненный в стиле аккордеон

- вставить фреймом карту с другого сайта

Макеты дизайна сброшу в личку.

дедлайн 14.11.2015

WordPress
8 лет назад
Danta
Денис 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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