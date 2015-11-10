Необходимо сверстать email письма

Приветствую Необходимо сохранить эту страницу на диск так, что бы она отображалась со всеми картинками и смотрелась так же, как оригинал. http://www.womanhealthymag.com/uk/reach/monthly/ картинки и все css, js файлы все должны быть так же сохранены и подгружать их нужно ...