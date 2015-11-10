Верстка landing page

$300
HTML-версткаЗакрыт10 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сверстать лендинг и несколько внутренних страниц.

Исходник в формате Sketch, поэтому у вас должна быть возможность открыть этот формат. Есть подробное ТЗ.

Что потребуется от исполнителя:

Адаптивный веб-дизайн

Уверенный уровень JQuery

Знание LESS

Умение делать несложные анимации на CSS3/JS

Понимание базовых правил оформления HTML/CSS кода (например http://habrahabr.ru/post/143452/)

Чувство прекрасного :)

При удачном сотрудничестве по текущему проекту возможно продолжительное сотрудничество в будущем. 

Оставляйте заявки и контакты в скайп/телеграм. Свяжусь с вами, отправлю ТЗ и шаблон.

8 лет назад
webconsult
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужна верстка и html для 1 страницы.

    Нужно сделать html и верстку 1 страницы как на прикрепленном фото. Страница рассчитана на смартфоны и планшеты, поэтому верстка должна быть резиновой. При изменении ориентации экрана - должна перестраиваться верстка(пример второй скриншот).

    HTML
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Добрый день.  Требуется сверстать одну страницу (пример страницы прилагается в скриншоте)   Верстка – html5 адаптивная.  Требование к странице:   1. форма кнопок "отмена" и оплатить"  2. По клику на "оплатить", кнопки ("отмена" и оплатить") убираются, вместо них выводим форму ввода номера ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сохранить HTML страницу на диск

    $7

    Приветствую Необходимо сохранить эту страницу на диск так, что бы она отображалась со всеми картинками и смотрелась так же, как оригинал. http://www.womanhealthymag.com/uk/reach/monthly/ картинки и все css, js файлы все должны быть так же сохранены и подгружать их нужно ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скопировать вручную респонсив лендинг из 3 страниц. (HTML, CSS)

    Если респонсив лендинг, состоящий из 3 страниц: 2 маленькие и одна большая, но там только текст, картинки и кнопки. Его нужно полностью вручную скопировать. Никаких программ. Сами пишите HTML, вытягиваете картинки, копируете CSS с фаербага. ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правка верстки тема Presta

    Нужно подправить тему Presta, четкого ТЗ нету, буду говорить что делать, работы на час, два. кто свободен, отзовитесь. спасибо заранее

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужна помощь в верстке

    Требуется помощь в решении проблем по верстке. Сайт сделан с использованием bootstrap. По всем вопросам писать на почту, указанную в профиле. Выставление цен и сроков только после обсуждения задачи.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходима верстка и натяжка

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Имеется psd дизайн сайта, необходима верстка и натяжка на популярную CMS Дизайн и функционал сайта будет фактически как этот - megaferum.ru Пишите пожалуйста ваши цены и сроки и реализуемую CMS  Спасибо

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Задание создать 2 xml-фида Яндекс. Недвижимость.

    Задача. Нам необходимо создать 2 xml-фида   для автоматической выгрузки объявлений из XML на яндекс. Недвижимость. Данные для этого: А)   Для [url=https://help.yandex.ru/realty/partners/quickstart.xml]автоматической загрузки объявлений из XML[/url] нужна ссылка на xml-фид, yandex22.xml фид прикреплен. Б)  Для [url=https://help.yandex.ru/realty/partners/quickstart.xml]автоматической загрузки объявлений из XML[/url] создать xml-фид  для выгрузки объявлений на квартиры и сделать ссылку ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки верстки сайта + API Я.карт

    тз во вложении в нем пересекаются 2 сайта: http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/ - сайт по продаже рекламы http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/startup.php - сайт по продаже франшизы Это не один и тот же сайт, они разные. Сайт без админки, код легко открывается и редактируется через Notepad++ Верстка нужна: ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать небольшой Лендинг

    $80

    Сверстать небольшой Лендинг пейдж вуза. Необходимо сделать практически в режиме онлайн - оперативно. Время на работу - до вечера сегодняшнего дня. Только кодом - никаких cms. Дизайн есть

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад