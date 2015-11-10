Верстка landing page

Нужно сделать html и верстку 1 страницы как на прикрепленном фото. Страница рассчитана на смартфоны и планшеты, поэтому верстка должна быть резиновой. При изменении ориентации экрана - должна перестраиваться верстка(пример второй скриншот).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать лендинг и несколько внутренних страниц.
Исходник в формате Sketch, поэтому у вас должна быть возможность открыть этот формат. Есть подробное ТЗ.
Что потребуется от исполнителя:
Адаптивный веб-дизайн
Уверенный уровень JQuery
Знание LESS
Умение делать несложные анимации на CSS3/JS
Понимание базовых правил оформления HTML/CSS кода (например http://habrahabr.ru/post/143452/)
Чувство прекрасного :)
При удачном сотрудничестве по текущему проекту возможно продолжительное сотрудничество в будущем.
Оставляйте заявки и контакты в скайп/телеграм. Свяжусь с вами, отправлю ТЗ и шаблон.
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