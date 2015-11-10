Сверстать небольшой Лендинг

Добрый день! Я ищу специалиста по верстке макетов, со знанием JS. У нас есть два крупных проекта и далее мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Я подготовил тестовое задание, нам необходимо понять, что нам по пути. Нужно отверстать ...