Pixel perfect верстка + натяжка сайта на WordPress

HTML-версткаЗакрыт9 заявок244 просмотра
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Для сайта http://sgsoft.com.ua/ требуется верстка + натяжка на WordPress и настройка сайта.

1. Адаптивность

2. Кроссбраузерность.

3. Валидность кода

4. Отключить браузерные стили

5. Эффект параллакса и выезжающих элементов.

Сайт необходимо сверстать и натянуть на WordPress, подключив все необходимые модули для SEO, устранив дубликаты страниц и т.д.

ТЗ к проекту: sgsoft.com.ua/TZ-SGSOFT2.rar

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Важно:  отслеживать ход выполнения работы на сервере.
WordPress
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Dezmagic-studio
Денис 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
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