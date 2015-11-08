Pixel perfect верстка + натяжка сайта на WordPress

сайт aparat.ua Мобильная версия на m.aparat.ua и приложение в ггулплей Прошу отнестись пониманием, прошу давать минимальную цену!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://sgsoft.com.ua/ требуется верстка + натяжка на WordPress и настройка сайта.
1. Адаптивность
2. Кроссбраузерность.
3. Валидность кода
4. Отключить браузерные стили
5. Эффект параллакса и выезжающих элементов.
Сайт необходимо сверстать и натянуть на WordPress, подключив все необходимые модули для SEO, устранив дубликаты страниц и т.д.
ТЗ к проекту: sgsoft.com.ua/TZ-SGSOFT2.rar
Интересует:
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