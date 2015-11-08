Необычное меня для кулинарного сайта.

Привет всем, нужно сделать для сайта кулинарной тематики Меню

То есть нарисовать и установить на сайт!

Пример которого увидите ниже...

Сайт под управлением DLE 10

Для сайта kuhnea точка com

меню хочу расположить чуть ниже блока "Если вам понравился рецепт, поделитесь с друзьями! "