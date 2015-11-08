Необычное меня для кулинарного сайта.

Здравствуйте! Необходимо доработать на главной и внутренних страницах (Блог, Full Widht, Left SideBar, Портфолио, Контакты, О нас) платный адаптивный шаблон WordPress, включив в него оригинальный дизайн (есть в формате PSD). Изменения в дизайне темы касаются в ...
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Привет всем, нужно сделать для сайта кулинарной тематики Меню
То есть нарисовать и установить на сайт!
Пример которого увидите ниже...
Сайт под управлением DLE 10
Для сайта kuhnea точка com
меню хочу расположить чуть ниже блока "Если вам понравился рецепт, поделитесь с друзьями! "
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