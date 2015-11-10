Верстка для WP поверх фирм. темы, настройка CMS

Здравствуйте!

Необходимо доработать на главной и внутренних страницах (Блог, Full Widht, Left SideBar, Портфолио, Контакты, О нас)

платный адаптивный шаблон WordPress, включив в него оригинальный дизайн (есть в формате PSD).

Изменения в дизайне темы касаются в основном хедера и футера сайта - и на главной и на внутренних страницах - различий в верстке практически нет.

Лого должен быть кликабельным и вести, как обычно - на главную.

Требования:

- у Вас должен быть опыт работы с адаптивной и мобильной версткой, хорошее портфолио на этом сервисе ПО ВЕРСТКЕ;

- не испортить адаптивность и кроссбраузерность, предусмотренные функционалом темы WordPress;

- постараться сделать все четко, один-в-один, точь-в-точь согласно дизайна (PSD);

- функционал шаблона должен работать (галерея, слайдер, контакты, адаптивность).

К проекту прилагается прототип дизайна главной и лого.

Удобный способ оплаты (по убыванию): Сбербанк РФ (карта), Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney RU.

Начать нужно сегодня и до 8.11.2015 (15.00 по мск) нужно доверстать главную, к 9-10.11.2015 завершить верстку и настройку.

Ссылку на демо шаблона скину заинтересованным фрилансерам, пишите в личку!

Жду Ваших заявок!