Верстка для WP поверх фирм. темы, настройка CMS

$25
HTML-версткаЗавершен2 заявки207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо доработать на главной и внутренних страницах (Блог, Full Widht, Left SideBar, Портфолио, Контакты, О нас)

платный адаптивный шаблон WordPress, включив в него оригинальный дизайн  (есть в формате PSD).

Изменения в дизайне темы касаются в основном хедера и футера сайта - и на главной и на внутренних страницах - различий в верстке практически нет.

Лого должен быть кликабельным и вести, как обычно - на главную.

Требования:

- у Вас должен быть опыт работы с адаптивной и мобильной версткой, хорошее портфолио на этом сервисе ПО ВЕРСТКЕ;

- не испортить адаптивность и кроссбраузерность, предусмотренные функционалом темы WordPress;

- постараться сделать все четко, один-в-один, точь-в-точь согласно дизайна (PSD);

- функционал шаблона должен работать (галерея, слайдер, контакты, адаптивность).

К проекту прилагается прототип дизайна главной и лого.

Удобный способ оплаты (по убыванию): Сбербанк РФ (карта), Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney RU.

Начать нужно сегодня и до 8.11.2015 (15.00 по мск) нужно доверстать главную, к 9-10.11.2015 завершить верстку и настройку.

Ссылку на демо шаблона скину заинтересованным фрилансерам, пишите в личку!

Жду Ваших заявок!

8 лет назад
InNOVA23
Олег 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexey_1406
Алексей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$25
2 дня
Доволен сотрудничеством с Алексеем! Нашли взаимопонимание, сделал все, что и было нужно! Рекомендую, как ответственного и грамотного верстальщика и разработчика на WordPress!
Работа с заказчиком оставила только приятные впечатления. Четкая постановка задач. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Верстка и создание модуля в WP на php

    Добрый день. Мы киевские ребята и нам необходимо создать и сверстать php модуль в админке. Уровень сложности - easy. Сроки - неделя. Оплата - договорная. Подробное описание: этот модуль будет собирать срез по яндекс метрике ...

    PHP
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка письма в рассылку смартреспондер

    Добрый день! Необходима верстка письма в рассылку смартреспондер.  PSD макет после вышлю утвержденному исполнителю. Подробнее читайте в прикрепленном файле. Цену указывайте окончательную.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется сверстать одну страницу

    $30

    Работа не пыльная, js подключить только в одном случае (мини-слайдер, вы можете увидеть его на скрине). ВНИМАНИЕ!!!  Все должно быть сверстано как на скриншоте. Не каких свисто-передлок пожалуйста, требуется 1 в 1. Шрифты к psd прилагаются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка 30 страниц

    $1000

    Необходимо сверстать мобильную версию 320-768px большого сайта.  Работа по проекту рассчитана более чем на два месяца.  Ориентировочно мы готовы платить по 2 тыс. рублей за верстку одной страницы + оплата за скриптование JS.  От вас требуется ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка + натяжка на Wordpress лендинга

    Добрый день.    1. Необходимо сверстать лендинг, поставить его на Wordpress + подключение сервиса сбора базы и онлайн оплаты (скорее всего PayPall). Лендинг на 2 языках, по умолчанию английский.    2. Необходимо сделать шаблонный форум на WP. Форум из ...

    WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта

    1) заменить Лого – предоставим   2) Меняем название – предоставим  3) Надо вывести номер телефона в правом верхнем углу   4) убрать раздел правила   5) Установить скрипт fastcallmanager.kz   6) В шапке заменить фотографии на реальные (предоставим).    7) Вывести все квартиры на первую ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта визитки и натяжка на WP

    $48

    Адаптивная верстка сайта визитки из 4 страниц и натяжка на WP Для заказчика уже верстали проект, результат его не устроил. Ищем исполнителя для повторной качественной верстки небольшого проекта. Важно, чтобы он прошел валидацию и все тесты в гугл. Сделать ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад