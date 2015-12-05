Верстка письма в рассылку смартреспондер

HTML-версткаЗавершен4 заявки150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходима верстка письма в рассылку смартреспондер.  PSD макет после вышлю утвержденному исполнителю. Подробнее читайте в прикрепленном файле.

Цену указывайте окончательную.

8 лет назад
21Alex
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
realext
Андрей 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Требуется сверстать одну страницу

    $30

    Работа не пыльная, js подключить только в одном случае (мини-слайдер, вы можете увидеть его на скрине). ВНИМАНИЕ!!!  Все должно быть сверстано как на скриншоте. Не каких свисто-передлок пожалуйста, требуется 1 в 1. Шрифты к psd прилагаются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка 30 страниц

    $1000

    Необходимо сверстать мобильную версию 320-768px большого сайта.  Работа по проекту рассчитана более чем на два месяца.  Ориентировочно мы готовы платить по 2 тыс. рублей за верстку одной страницы + оплата за скриптование JS.  От вас требуется ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка + натяжка на Wordpress лендинга

    Добрый день.    1. Необходимо сверстать лендинг, поставить его на Wordpress + подключение сервиса сбора базы и онлайн оплаты (скорее всего PayPall). Лендинг на 2 языках, по умолчанию английский.    2. Необходимо сделать шаблонный форум на WP. Форум из ...

    WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта

    1) заменить Лого – предоставим   2) Меняем название – предоставим  3) Надо вывести номер телефона в правом верхнем углу   4) убрать раздел правила   5) Установить скрипт fastcallmanager.kz   6) В шапке заменить фотографии на реальные (предоставим).    7) Вывести все квартиры на первую ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать, запрогить и залить на хостинг Лендинг в формате .psd

    Привет всем профи своего дела! Нарисовал ленд: https://www.weblancer.net/users/Good-Dizayner/portfolio/1916076.html Есть .psd, который должен быть сверстан, запрограммирован и залит на хостинг. Пишите цены и сроки.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта визитки и натяжка на WP

    $48

    Адаптивная верстка сайта визитки из 4 страниц и натяжка на WP Для заказчика уже верстали проект, результат его не устроил. Ищем исполнителя для повторной качественной верстки небольшого проекта. Важно, чтобы он прошел валидацию и все тесты в гугл. Сделать ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад