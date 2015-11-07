Верстка + натяжка на Wordpress лендинга

Добрый день.

1. Необходимо сверстать лендинг, поставить его на Wordpress + подключение сервиса сбора базы и онлайн оплаты (скорее всего PayPall). Лендинг на 2 языках, по умолчанию английский.

2. Необходимо сделать шаблонный форум на WP. Форум из 2 категорий на английском языке, с самым простым дизайном.

ТЗ для верстки и программинга, а также макет сайта находятся в прикрепленном файле.

От вас жду предложение по цене, рока, примеры работ, а так же другие предложения по реализации данного проекта.

Обсуждение проекта будет идти через скайп.