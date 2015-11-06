Верстка интернет магазина

Добрый день.

Необходимо сверстать интернет магазин желательно под wp, если возможно, рассмотрим и др. предложенные вами варианты cms. Макет сам в psd, но ознакомится и оценить с ним можно в приложенном файле.

От вас сроки и стоимость данной работы.