Правки сайта Wordpress

Необходимо поправить стили сайта, чтобы на планшетах и мобильных устройствах он отображался точно также, как на обычных компьютерах. Делать мобильную версию НЕ нужно, только поправить стили. Пример расхождений в отображении прилагается.

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