Верстка + натяжка на CMS

Сайт http://flowers-expert.ru на 1с-битрикс После самостоятельной настройки виджетов на главной странице часть блоков и ссылок съехали. Главная отображается неправильно именно для неавторизованных пользователей, после авторизации все ок, 1) Нужно чтобы работало вот эти кнопки http://joxi.ru/NDrllkduWaVZrP 2) Спец предложение сейчас выглядит ...
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Нужна верстка 3 страниц + натяжка на CMS.
1. http://s21.postimg.org/x9zoagygn/screenshot_1199.png
2. http://s21.postimg.org/eixr0b3w7/screenshot_1200.png
3. http://s21.postimg.org/d5apiqu0n/screenshot_1201.png
P.S. Главная страница ( index ) уже сверстана, осталось только натянуть на cms
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