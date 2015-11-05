Верстка сайта.

Нужно сделать кастом селекты, чтобы можно было их оформить. Чистый js, кроссбраузерно ие8+. Данные из селектов считаются, результат выводится строкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественная dhtml верстка.
Наличие адаптивных версий (под планшеты и телефоны).
Страниц довольно много.
Наличие опыта и примеров выполненных работ (с адаптивом).
По запросу пришлю макеты и тз.
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