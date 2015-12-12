Верстка проекта

Всем доброго времени суток итак задача: [list][*]Сверстать главную + внутряк (кросбраузерность, минимум ошибок в валидаторе) прикрепил к задаче дизайн;[*]Натянуть дизайн на cms ExpressionEngine v2.5.3;[*]Проверить чтоб все контентные страницы выглядели нормально в новом дизайне (не поехала верстка и прочие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать проект.
Все ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/18H_T7QhnK0JVzcCSxql2S1-XPVRaIDAYrLjc034YUBM/edit?usp=sharing
Еще дублирую его сюда.
Пример функционала сайта http://allors.ru/
ПСД тут https://yadi.sk/d/K8Uli_GokFDvZ
Условия сотрудничества https://docs.google.com/document/d/1_WJ0Iz6FvC8SN7_6BpfSu4I53-WG0HWY0BxtpTzimQ8/edit?usp=sharing
При выложении на сервер использовать robots.txt чтобы верстка не индексировалась.
Нужно сделать перелинковку всех страниц верстки, чтобы можно переходить из страницы на страницу, а также верстку в 3 языках: румынский, английский и русский. Переводы тут: https://yadi.sk/d/AOLBgP3MkFDx5
Сайт адаптивный. Будет еще дизайн для мобильного разшерения
Поддержка IE 11
Firefox 37
Chrome 41
Safari 7
Opera 28
Стили написать на препроцессоре SCSS или SASS или LESS.
Валидный и грамотный код. Коментировать код.
Меню всегда внизу http://prntscr.com/8y6xeb на всех страницах
Главная страница
1. В экран вмещается один блок. http://prntscr.com/8y6vii
2. Меню всегда внизу. На каждом слайде. Логотип кликабельный он есть на всех слайдах.
3. http://prntscr.com/8y6vxt при наведении на стрелку она немного двигается вниз. При клике переходим на следующий слайд.
4. http://prntscr.com/8y6wo7 слова сделать с каким то эффектом появления. С задержкой например 3 секунды.
5. http://prntscr.com/8y6x0r при клике на стрелку возвращаемся вверх. Там еще на 1 екране должен быть менятся текст. Это еще уточним.
6. Верстку сделать перелинкованую, тоесть при клике на страничку переходим на конкретную страницу http://prntscr.com/8y6xeb
7. 3 языка должны быть в верстке сразу. Сразу должен быть включен румынский язык, его в меню не должно быть. При клике на другой язык верстка становится например русская и руский значок появляется, а угорский пропадает.
Скрол справа отсутствует.
ERA WEB_FIN_B_G_TXT0.0_VALUES_Footer View_One Page
1. Это тоже одноекранный вариант. Логотип всегда есть на том месте страницы
ERA WEB_FIN_C_G_TXT1.1_DESPRE NOI_Footer
1. Страница на один экран. http://prntscr.com/8y76n4 это футер появляется при скроле. Он после меню.
ERA WEB_FIN_D_G_TXT4.5_DOMENII_COLAPSE_Footer View_One Page
- http://prntscr.com/8y77eb это как заголовок который открывается при клике и открывается текст под ним. Как все заголовки выглядят показано на странице ERA WEB_FIN_D_G_TXT4.4_SECTOARE DOMENII LIST_Footer View_One Page
- Все пункты будут открыты, только если юзер не решит их закрыть открыл первый-раскрылся открыл второй- раскрылся
- Меню выглядит так http://prntscr.com/8z9l6f , а при клике он переходит до конкретного юриста, как якорная ссылка или до конкретного сервиса на странице сервисы.
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