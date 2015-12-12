Верстка проекта

$125
HTML-версткаЗавершен1 заявка124 просмотра
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Нужно сверстать проект.

Все ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/18H_T7QhnK0JVzcCSxql2S1-XPVRaIDAYrLjc034YUBM/edit?usp=sharing

Еще дублирую его сюда.

Пример функционала сайта http://allors.ru/

ПСД тут https://yadi.sk/d/K8Uli_GokFDvZ

Условия сотрудничества https://docs.google.com/document/d/1_WJ0Iz6FvC8SN7_6BpfSu4I53-WG0HWY0BxtpTzimQ8/edit?usp=sharing

При выложении на сервер использовать robots.txt чтобы верстка не индексировалась.

Нужно сделать перелинковку всех страниц верстки, чтобы можно переходить из страницы на страницу, а также верстку в 3 языках: румынский, английский и русский. Переводы тут: https://yadi.sk/d/AOLBgP3MkFDx5

Сайт адаптивный. Будет еще дизайн для мобильного разшерения

Поддержка IE 11

Firefox 37

Chrome 41

Safari 7

Opera 28

Стили написать на препроцессоре SCSS или SASS или LESS.

Валидный и грамотный код. Коментировать код.

Меню всегда внизу http://prntscr.com/8y6xeb  на всех страницах

Главная страница

1. В экран вмещается один блок. http://prntscr.com/8y6vii

2. Меню всегда внизу. На каждом слайде. Логотип кликабельный он есть на всех слайдах.

3. http://prntscr.com/8y6vxt при наведении на стрелку она немного двигается вниз. При клике переходим на следующий слайд.

4. http://prntscr.com/8y6wo7 слова сделать с каким то эффектом появления. С задержкой например 3 секунды.

5. http://prntscr.com/8y6x0r при клике на стрелку возвращаемся вверх. Там еще на 1 екране должен быть менятся текст. Это еще уточним.

6. Верстку сделать перелинкованую, тоесть при клике на страничку переходим на конкретную страницу http://prntscr.com/8y6xeb

7. 3 языка должны быть в верстке сразу. Сразу должен быть включен румынский язык, его в меню не должно быть. При клике на другой язык верстка становится например русская и руский значок появляется, а угорский пропадает.

Скрол справа отсутствует.

ERA WEB_FIN_B_G_TXT0.0_VALUES_Footer View_One Page

1. Это тоже одноекранный вариант. Логотип всегда есть на том месте страницы

http://prntscr.com/8y75yz

ERA WEB_FIN_C_G_TXT1.1_DESPRE NOI_Footer

1. Страница на один экран. http://prntscr.com/8y76n4 это футер появляется при скроле. Он после меню.

ERA WEB_FIN_D_G_TXT4.5_DOMENII_COLAPSE_Footer View_One Page

  • http://prntscr.com/8y77eb это как заголовок который открывается при клике и открывается текст под ним. Как все заголовки выглядят показано на странице ERA WEB_FIN_D_G_TXT4.4_SECTOARE DOMENII LIST_Footer View_One Page
  • Все пункты будут открыты, только если юзер не решит их закрыть открыл первый-раскрылся открыл второй- раскрылся
Меню

  • Меню выглядит так http://prntscr.com/8z9l6f , а при клике он переходит до конкретного юриста, как якорная ссылка или до конкретного сервиса на странице сервисы.
8 лет назад
segediyevgen
Евгений 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sly_imp
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-3)
8 лет назад
$125
8 дней
Рекомендую Татьяну как грамотного специалиста, который хорошо знает свою работу. Есть только одна рекомендация внимателнее относится к деталям макета и стараться их максимально делать в соответсвии макета. Татьяна хорошо справилась с задачей. Качеством остался довольный.
Евгений, полностью погружается в проект, что довольно приятно. Оплата была произведена как до начала работы, так и после ее окончания. Всегда был готов ответить по всем вопросам, без задержек. Рекомендую.
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