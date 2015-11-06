Верстка сайта.

Нужно сделать этот сайт https://yadi.sk/d/q6D-TZKvkEqDZ на WordPress. ОБЯЗАТЕЛЬНО: 1) чтобы при клике на изображение оно увеличивалось максимально (будут загружаться дизайнерские работы, качество картинки крайне важно) 2) чтобы свёрстанный сайт выглядел в точности как на макетах, никакой ...