Верстка шаблона email-рассылки

HTML-версткаЗавершен7 заявок184 просмотра
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Необходимо сегодня сверстать рассылку, потом вместе протестировать все.

Макет готовится, могу скинуть позже

Кто готов?

8 лет назад
hivr
Юрий 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lwestthebest
Дмитрий 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Оказалось, что Дмитрий недостаточно хорош был знаком с вёрсткой именно e-mail рассылок, но в процессе научился и теперь точно знает как это делается. Работал самоотверженно и довольно быстро.
Честно, работу выполнял давно - несколько месяцев назад, но не помню, чтобы были какие-либо претензии к данному заказчику.
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