hivr

Юрий hivr

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

https://x4.digital/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Front-end разработчик (проектно или постоянно)

    Мы ищем в команду (рассматриваем как проектную, так и постоянную занятость) боевого разработчика с крепким знанием фронтенд технологий: Хорошие знания JavaScript (ES6), фреймворка Vue (Nuxt);Знание препроцессора Sass;Опыт работы с Git;Знания верстки с именованием по БЭМу;Опыт ...

    CSSGitHTMLJavaScriptLaravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка сайта

    Только чистая адаптивная вёрстка, html/css,  без js, ajax и пр. Кликабельный прототип.  Макеты в Фигме (доступ по запросу). Список страниц: - Главная - Магазин тканей - Тип товара ...

    AJAXCSSFigmaHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Интеграция редизайна сайта на Drupal

    http://btkfest.ru/ Будет сделан редизайн и вёрстка. В настоящий момент показать нечего, готовая верстка будет примерно через 3 недели. Нужна интеграция с существующим движком. Вся структура остается прежней, меняются только шаблоны страниц

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Прототип приложения для Android

    Необходимо разработать для тестирования рабочий прототип приложения для Android Приложение целиком делать не надо, только базовый функционал То, что надо сделать: 1. при входящем звонке проигрывается видео (замена дефолтного экрана ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вёрстка + CMS для небольшого сайта.

    Задача — сайт с асимметричной версткой главной страницы. Визуально это должно выглядеть примерно так https://www.instagram.com/supaform/ (если убрать промежутки между блоками) — превьюхи проектов разного размера и выглядят расположенными в случайном порядке, как-будто непривязанными к стандартной ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация элементов на бэкграунде

    Нужно анимировать круги на бэкграунде как вот здесь https://yadi.sk/i/ACGyg--os9cft 6 элементов крутятся в разные стороны с двумя скоростями Элементы: https://yadi.sk/d/gpOFsxyRsCgTS

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Качественная респонсив верстка небольшого сайта

    https://symu.co/qkdvyb.sh помимо главной будут: – кабинет пользователя– окно с карточкой заявки– три страницы информационные статичные из меню: О проекте, СМИ, Контакты– страница подачи заявки – несколько диалоговых окон Вёрстка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Довести вёрстку одностраничного сайта и прикрутить CMS

    Есть криво сделанная вёрстка http://lediplom.dovgun.com/ Весь архив тут: https://yadi.sk/d/v0q4_AEnqFpba Необходимо привести её в соответствие с макетами  https://yadi.sk/d/rinPp0jZqFoUp Главная претензия – верстка выполнена экранами, не вся информация на них помещается. Например раздел преподаватели будет ...

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составить список редиректов

    Примерно 400 пунктов вот в таком виде https://yadi.sk/i/R_vQ1cd2qCbCo В первом столбике URL события из архива http://www.yotaspace.ru/archive.html?month=9&amp;year=2013 Во втором – 128.199.44.55/slag ( где slag второй столбик из файла https://yadi.sk/d/zokM4RdApn9TF) На выходе – текстовый файл как ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Респонсив для готовой вёрстки

    Здесь вёрстка двух страниц https://dl.dropboxusercontent.com/u/1497028/yotaspace-02-10-2016.zip Надо сделать красивый и качественный респонсив в течение пары дней. Понадобятся примеры ваших работ по адаптивной верстке. После этой задачи будет большой блок по вёрстке других ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт на Wordpress. Вёрстка + CMS

    Здесь макеты https://www.dropbox.com/s/45423cggzmxqp5g/rehivr_ru.zip?dl=0 Сайт одностраничный, но длинный. Меню сбоку открывается на первом экране, при скроллинге прячется влево. 4_5 это такой-же слайдер примерно как и 4_3 4_7 надо чтобы видео в бэкграунде ...

    WordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть вёрстку на существующий Wordpess сайт

    Вот сайт: http://hivr.ru Вот вёрстка: http://weibergmedia.com/demos/hn/ Весь код будет предоставлен. Необходимо прикрутить данную вёрстку к существующему сайту Некоторые ненужные блоки надо будет отключить. Также надо понять как в карточке (http://weibergmedia.com/demos/hn/slider.html) ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Личный кабинет клиента для приема и организации заказов

    Задача – сделать ЛК на основе ТЗ https://dl.dropboxusercontent.com/u/1497028/LK.pptx Здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/1497028/LK.zip также скриншоты похожего ЛК для наглядности. Нужен практически такой же, в т.ч. такой же минималистичный по внешнему виду, достаточно покойного шаблона.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Починить слайдер на WP

    Сайт http://escaperoomkorjaamo.fi/ Прикрутили CMS к лэндингу, но недобросовестный фрилансер не доделал работу.  В слайдере не меняются картинки и не отображаются заголовки. Здесь бэкап сайта, там можно посмотреть рабочий слайдер https://cloud.mail.ru/public/5c4pWqp8899c/escapebackup.zip В админке фотки ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка сайта
Работаем не первый раз, всё отлично. Рекомендую заказчика.
Рекомендую
Ответный отзыв
aendnn
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$65
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка сайта клуба
CSSHTMLJavaScript
Очень грамотный подход к работе, отличная коммуникация, никаких задержек с оплатой. От сотрудничества остались исключительно приятные впечатления, рекомендую Юрия как надежного и ответственного заказчика. А я буду рада новым задачам :)
Прекрасная работа, ноль вопросов к срокам и качеству. Надеюсь поработать ещё
Ответный отзыв
AlexNegodiaev
Александр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка простого одностраничного сайта
Отличный заказчик! Всё очень чётко и адекватно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Прекрасная работа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
3y3ik
Игорь 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
7 баллов
9 лет назад
Качественная респонсив верстка небольшого сайта
Хороший заказчик Знает что ему нужно. Местами требовательный. К сожалению не получилось сдать проект в сроки и выполнить, т.к. макет выявился "корявым", да и оплату спустя нескольких дней, так и не получил (частичную даже)
Коммуникабельный, отзывчивый. К сожалению делал верстку значительно дольше чем обещал и сделал не до конца. Придется допиливать самим.
Ответный отзыв
lwestthebest
Дмитрий 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Верстка шаблона email-рассылки
Честно, работу выполнял давно - несколько месяцев назад, но не помню, чтобы были какие-либо претензии к данному заказчику.
Оказалось, что Дмитрий недостаточно хорош был знаком с вёрсткой именно e-mail рассылок, но в процессе научился и теперь точно знает как это делается. Работал самоотверженно и довольно быстро.
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