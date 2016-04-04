Необходимо разработать шаблон для Insales на основе готовой верстки. Основные требования: опыт работы с Liquid и настройка на платформе Insales. Подготовьте шаблон для успешной интеграции.
- Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Мы ищем в команду (рассматриваем как проектную, так и постоянную занятость) боевого разработчика с крепким знанием фронтенд технологий: Хорошие знания JavaScript (ES6), фреймворка Vue (Nuxt);Знание препроцессора Sass;Опыт работы с Git;Знания верстки с именованием по БЭМу;Опыт ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Макеты https://drive.google.com/drive/folders/1_FduJedrnrllp9akXWhkF-yoC0FffrWEЗавершен4 года назад
Чистая вёрстка html/css, без JS Страницы: О клубе Контакты Билеты Корпоративы 404 ПоискЗавершен6 лет назад
Только чистая адаптивная вёрстка, html/css, без js, ajax и пр. Кликабельный прототип. Макеты в Фигме (доступ по запросу). Список страниц: - Главная - Магазин тканей - Тип товара ...Закрытнет даты
http://btkfest.ru/ Будет сделан редизайн и вёрстка. В настоящий момент показать нечего, готовая верстка будет примерно через 3 недели. Нужна интеграция с существующим движком. Вся структура остается прежней, меняются только шаблоны страницСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать для тестирования рабочий прототип приложения для Android Приложение целиком делать не надо, только базовый функционал То, что надо сделать: 1. при входящем звонке проигрывается видео (замена дефолтного экрана ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача — сайт с асимметричной версткой главной страницы. Визуально это должно выглядеть примерно так https://www.instagram.com/supaform/ (если убрать промежутки между блоками) — превьюхи проектов разного размера и выглядят расположенными в случайном порядке, как-будто непривязанными к стандартной ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
https://projects.invisionapp.com/share/764P2148W#/screens/111009968 Там внизу можно перейти к списку макетов, если кто не знаком с InvisionHTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно анимировать круги на бэкграунде как вот здесь https://yadi.sk/i/ACGyg--os9cft 6 элементов крутятся в разные стороны с двумя скоростями Элементы: https://yadi.sk/d/gpOFsxyRsCgTSАнимация4 заявкиЗакрыт9 лет назад
https://symu.co/zrwnjr.sh Нужна завтра к вечеру, как минимум десктопная версия, а лучше и респонсив тоже.Завершен9 лет назад
https://symu.co/qkdvyb.sh помимо главной будут: – кабинет пользователя– окно с карточкой заявки– три страницы информационные статичные из меню: О проекте, СМИ, Контакты– страница подачи заявки – несколько диалоговых окон Вёрстка ...Закрыт9 лет назад
Есть криво сделанная вёрстка http://lediplom.dovgun.com/ Весь архив тут: https://yadi.sk/d/v0q4_AEnqFpba Необходимо привести её в соответствие с макетами https://yadi.sk/d/rinPp0jZqFoUp Главная претензия – верстка выполнена экранами, не вся информация на них помещается. Например раздел преподаватели будет ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Примерно 400 пунктов вот в таком виде https://yadi.sk/i/R_vQ1cd2qCbCo В первом столбике URL события из архива http://www.yotaspace.ru/archive.html?month=9&year=2013 Во втором – 128.199.44.55/slag ( где slag второй столбик из файла https://yadi.sk/d/zokM4RdApn9TF) На выходе – текстовый файл как ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здесь вёрстка двух страниц https://dl.dropboxusercontent.com/u/1497028/yotaspace-02-10-2016.zip Надо сделать красивый и качественный респонсив в течение пары дней. Понадобятся примеры ваших работ по адаптивной верстке. После этой задачи будет большой блок по вёрстке других ...Завершен9 лет назад
Здесь макеты https://www.dropbox.com/s/45423cggzmxqp5g/rehivr_ru.zip?dl=0 Сайт одностраничный, но длинный. Меню сбоку открывается на первом экране, при скроллинге прячется влево. 4_5 это такой-же слайдер примерно как и 4_3 4_7 надо чтобы видео в бэкграунде ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
Вот сайт: http://hivr.ru Вот вёрстка: http://weibergmedia.com/demos/hn/ Весь код будет предоставлен. Необходимо прикрутить данную вёрстку к существующему сайту Некоторые ненужные блоки надо будет отключить. Также надо понять как в карточке (http://weibergmedia.com/demos/hn/slider.html) ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Задача – сделать ЛК на основе ТЗ https://dl.dropboxusercontent.com/u/1497028/LK.pptx Здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/1497028/LK.zip также скриншоты похожего ЛК для наглядности. Нужен практически такой же, в т.ч. такой же минималистичный по внешнему виду, достаточно покойного шаблона.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт http://escaperoomkorjaamo.fi/ Прикрутили CMS к лэндингу, но недобросовестный фрилансер не доделал работу. В слайдере не меняются картинки и не отображаются заголовки. Здесь бэкап сайта, там можно посмотреть рабочий слайдер https://cloud.mail.ru/public/5c4pWqp8899c/escapebackup.zip В админке фотки ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сегодня сверстать рассылку, потом вместе протестировать все. Макет готовится, могу скинуть позже Кто готов?Завершен9 лет назад