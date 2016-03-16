Нужно наполнение магазина категориями и товарами, админка очень простая bmshop, копировать товары можно из интернета, магазин строительных товаров. Примеры админки на скриншотах. Пишите цену за одну заполненную позицию (картинка, описание краткое, подробное, цена, метатеги). Позиций ...
Составить список редиректов
Примерно 400 пунктов вот в таком виде https://yadi.sk/i/R_vQ1cd2qCbCo
В первом столбике URL события из архива http://www.yotaspace.ru/archive.html?month=9&year=2013
Во втором – 128.199.44.55/slag ( где slag второй столбик из файла https://yadi.sk/d/zokM4RdApn9TF)
На выходе – текстовый файл как в примере
Нужен завтра утром
Выбранный исполнитель
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