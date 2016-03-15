Наполнение магазина

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Закрыт25 заявок277 просмотров

Нужно наполнение магазина категориями и товарами, админка очень простая bmshop, копировать товары можно из интернета, магазин строительных товаров. Примеры админки на скриншотах. Пишите цену за одну заполненную позицию (картинка, описание краткое, подробное, цена, метатеги). Позиций всего 1-2 тысячи.

9 лет назад
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров