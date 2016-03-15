Наполнение магазина

Добрый день. Мне нужен, человек. Который найдет людей и обьяснит задачу другим 5-10 людям. Задание написание отзывов на сайтах недвижимости. на таких сайтах как booking. agoda , homeaway.ru https://tripadvisor.ru/ Схема. Я вам отправляю ...