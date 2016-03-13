Наполнить сайт товарами Joonla 3 +K2

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  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок214 просмотров

cli di . ru ( Пробелы убрать)

Нужно наполнить сайт товарами. Они к сожалению не прикрепляются.

Скину в личку на почту или куда скажете. 

Срок не интересует интересует цена.

Без сроков и цен рассматриваться заявка не будет.

Спасибо

9 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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