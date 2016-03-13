Наполнить сайт товарами Joonla 3 +K2

cli di . ru ( Пробелы убрать)

Нужно наполнить сайт товарами. Они к сожалению не прикрепляются.

Скину в личку на почту или куда скажете.

Срок не интересует интересует цена.

Без сроков и цен рассматриваться заявка не будет.

Спасибо