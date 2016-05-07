Контент-менеджер для написания статей на сайт Counter Strike 1.6

$145
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок329 просмотров

Требуется контент менеджер на сайт посвященный Counter-Strike 1.6.

Сайт работает на wordpress CMS. Кандидат должен быть действующим игроком CS 1.6 и соответственно уметь пользоваться графическими редакторами и wordpress CMS.

В обязанности контент-менеджера в рамках этого проекта входит написание материалов и их оформление под определенные критерии. В основном это дополнения к игре (модели игроков, модели оружия, логотипы, и т.п.).

Работа выглядит примерно так:

 - поиск файла (темы) на стороннем ресурсе (некоторые темы могут быть получены от заказчика)

 - Создание текстового описания (titile, description, keywords, alt, заголовки, и сам текст описания в районе 500 символов на новость)

 - Оформление материала (например если это дополнение, то делаем скриншоты, подгоняем их под нужные размеры, вставляем в запись, аналогично с видео если оно уместно)

На данный момент нужно опубликовать 60 материалов, с оплатой 10.000 рублей.

Если все ок, то нужно будет написать еще, но оплата будет уже выше.

В заявке пожалуйста указывайте о себе как можно больше информации (опыт игры, опыт наполнения игровых сайтов, знание графических редакторов и т.п.)

К хорошо заполненным заявкам (не по шаблону) больше доверия.

WordPressНаписание статей
9 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tigressia74
Ольга 
43 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$145
20 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую данного заказчика! Станислав все грамотно объяснил, а также быстро реагировал на возникшие вопросы. С оплатой все отлично, была произведена вовремя. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Tigressia74
Ольга 
43 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

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