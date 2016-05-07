Нужно наполнить сайт, работа с файлами фтп. Скайп, viber или телефон, нужно быть на связи! Просьба ваши расценки, скажем за 8 часов работы. Спасибо.
Контент-менеджер для написания статей на сайт Counter Strike 1.6
Требуется контент менеджер на сайт посвященный Counter-Strike 1.6.
Сайт работает на wordpress CMS. Кандидат должен быть действующим игроком CS 1.6 и соответственно уметь пользоваться графическими редакторами и wordpress CMS.
В обязанности контент-менеджера в рамках этого проекта входит написание материалов и их оформление под определенные критерии. В основном это дополнения к игре (модели игроков, модели оружия, логотипы, и т.п.).
Работа выглядит примерно так:
- поиск файла (темы) на стороннем ресурсе (некоторые темы могут быть получены от заказчика)
- Создание текстового описания (titile, description, keywords, alt, заголовки, и сам текст описания в районе 500 символов на новость)
- Оформление материала (например если это дополнение, то делаем скриншоты, подгоняем их под нужные размеры, вставляем в запись, аналогично с видео если оно уместно)
На данный момент нужно опубликовать 60 материалов, с оплатой 10.000 рублей.
Если все ок, то нужно будет написать еще, но оплата будет уже выше.
В заявке пожалуйста указывайте о себе как можно больше информации (опыт игры, опыт наполнения игровых сайтов, знание графических редакторов и т.п.)
К хорошо заполненным заявкам (не по шаблону) больше доверия.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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