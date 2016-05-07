Контент-менеджер для написания статей на сайт Counter Strike 1.6

Требуется контент менеджер на сайт посвященный Counter-Strike 1.6.

Сайт работает на wordpress CMS. Кандидат должен быть действующим игроком CS 1.6 и соответственно уметь пользоваться графическими редакторами и wordpress CMS.

В обязанности контент-менеджера в рамках этого проекта входит написание материалов и их оформление под определенные критерии. В основном это дополнения к игре (модели игроков, модели оружия, логотипы, и т.п.).

Работа выглядит примерно так:

- поиск файла (темы) на стороннем ресурсе (некоторые темы могут быть получены от заказчика)

- Создание текстового описания (titile, description, keywords, alt, заголовки, и сам текст описания в районе 500 символов на новость)

- Оформление материала (например если это дополнение, то делаем скриншоты, подгоняем их под нужные размеры, вставляем в запись, аналогично с видео если оно уместно)

На данный момент нужно опубликовать 60 материалов, с оплатой 10.000 рублей.

Если все ок, то нужно будет написать еще, но оплата будет уже выше.

В заявке пожалуйста указывайте о себе как можно больше информации (опыт игры, опыт наполнения игровых сайтов, знание графических редакторов и т.п.)

К хорошо заполненным заявкам (не по шаблону) больше доверия.