Требуется наполнить сайт по тематике недвижимость

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки140 просмотров

Бриф готов. Графическая часть готова. Движок сайта Вордпресс. Пример http://jk-kantemirovski.ru/

Готовы оплатить 400 рублей за 1 страницу

При добавлении заявки укажите:

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WordPress
9 лет назад
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров