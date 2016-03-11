Нужно наполнить сайт, работа с файлами фтп. Скайп, viber или телефон, нужно быть на связи! Просьба ваши расценки, скажем за 8 часов работы. Спасибо.
Требуется наполнить сайт по тематике недвижимость
Бриф готов. Графическая часть готова. Движок сайта Вордпресс. Пример http://jk-kantemirovski.ru/
Готовы оплатить 400 рублей за 1 страницу
При добавлении заявки укажите:
- Опыт
- Скайп
Заявки фрилансеров
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