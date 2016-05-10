Нужно наполнить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок383 просмотра

Нужно наполнить сайт, работа с файлами фтп.

Скайп, viber или телефон, нужно быть на связи!

Просьба ваши расценки, скажем за 8 часов работы.

Спасибо.

9 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад
$16
1 день
Сделал все на отлично и быстро, работает на совесть, обязательно еще буду работать.
Очень доволен сотрудничеством с Максимом. Четко поставленное задание, постоянно на связи, своевременная оплата. Все что нужно для отличного сотрудничества. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад
ТОП-10
Наполнение сайтов