Контент-менеджер на аукро (добавление товаров на сайт)

Нужен человек на должность контент-менеджера.

так же есть работа по добавлению товара на площадку

в чем заключается работа - я даю прайс с товаром, Вы добавляете его на сайт Аукро

прайс, фото и описание я предоставлю

Вам нужно только цену подобарть

Плачу 50 коп за новый добавленный товар .

нужно добавить 620 позиций

так как у меня сеть интернет-магазинов, работы всегда много, если понравится Ваше исполнение, возьму на постоянную основу.

прайс

если есть вопросы, спрашивайте в ЛС.

если есть опыт работы, указывайте это.

оплата, хоть и каждый день , через приват24

спасибо за внимание.