Контент-менеджер на аукро (добавление товаров на сайт)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок246 просмотров

Нужен человек на должность контент-менеджера.

так же есть работа по добавлению товара на площадку

в чем заключается работа - я даю прайс с товаром, Вы  добавляете его на сайт Аукро

прайс, фото и описание я предоставлю

Вам нужно только цену подобарть

Плачу 50 коп за новый добавленный товар .

нужно добавить 620 позиций 

так как у меня сеть интернет-магазинов, работы всегда много, если понравится Ваше исполнение, возьму на постоянную основу.

прайс

если есть вопросы, спрашивайте в ЛС.

если есть опыт работы, указывайте это.  

оплата, хоть и каждый день , через приват24 

спасибо за внимание.

9 лет назад
vaadim
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$8
2 дня
Приятно работать, быстро и профессионально исполняет работу рекомендую!
Сработались. Советую долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Weblancer74
Георгий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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