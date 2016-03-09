Требуется постинг на форумах туристической тематики (или имеющих подобные разделы), со своей трастовой базой. В идеале - с прокачанными аккаунтами на площадках. Нужен именно ручной постинг, для образования трафика с качественных посещаемых тематических ресурсов. ...
Наполнение сайта
Требуется наполнение сайта www.vector-gr.ru тематическими статьями с изображениями. Статьи вносим на сайт сами.
Также нужно переработать главную страницу.
Заявки фрилансеров
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