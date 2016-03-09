Наполнение сайта

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Закрыт21 заявка372 просмотра

Требуется наполнение сайта www.vector-gr.ru тематическими статьями с изображениями. Статьи вносим на сайт сами.

Также нужно переработать главную страницу.

9 лет назад
guest_14575289011695
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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