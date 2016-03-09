Наполнение сайта на wp

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Закрыт34 заявки291 просмотр

Все привет. Нужно скопировать информацию с другого сайта. В 1 элемента - заголовок, текст, картинка. Панель управления - вордпресс. Инструкцию (видео) к заданию приложу. Исполнителя будет 2. Элементов - более 100.

WordPress
9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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