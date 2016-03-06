Тематика - путешествия. Наполнения - нелегкие (надо составить план сообщения, а после это сообщение сделать). Для пример Тема форума Аэропорт 1 - здесь собирается любая полезная и важная информация об этом аэропорте. ...
Исследование. Азербайджан.
-список компаний которые продают медицинское оборудование в Азербайджане-5 самых известных-стоимость, фото, характеристики оборудования которое используют для hysterectomy-стоимость операции hysterectomy, операцию проводят по страховке или нет-количество государственных и частных больниц-статистика:количество женщин 35-40,40-45,45-50,50-55,55-60 (нужно именно по группах) лет среди населения-популярное лечение при кровотечениях матки-стоимость таможенной очистки при ввозе оборудования для hysterectomy
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