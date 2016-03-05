Требуется контент менеджер

На сайт doors-m.ru надо добавить новые позиции. примерно 1000-1500 фотографий с описаниями. (карточка товара как на сайте). И настроить фильтры. Сайт на битриксе, есть автоматическая загрузка их эксель. Нужен специалист по битриксу.