Наполнить интернет-магазин товаром, стеновые панели, ламинат

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Закрыт39 заявок339 просмотров

Добрый день.

Есть интернет магазин, необходимо наполнить товаром (товар берется с указанных Заказчиком сайтов)

1 фотография,

описание

цена

Планируется всего порядка 2 тысяч позиций.

Просьба давать стоимость за наполнение 1 (100 позиций)

и ориентировочное время на добавление 100 позиций.

(Примеры товара и админки вышлю в личку)

С моей стороны - удобная форма оплата для Вас - Приват24 или ЯндексДеньги (Вебмани ВМР)

Просьба отзываться только с опытом подобной работы.

Спасибо!

9 лет назад
taris
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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