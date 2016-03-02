Доработка группы сайтов на WP и оптимизация, поддержка

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок189 просмотров

Добрый день! 

Требуется произвести незначительные доработки в сайтах на WP (более 10 шт. – по запросу вышлю список),  где-то обновить контент, при необходимости оптимизировать для seo продвижения. 

Обязательно – добросовестность, адекватность и ежедневная обратная связь! 

Возможно сотрудничество с грамотным, порядочным и обязательным начинающим специалистом, желающим развиваться.  

При успешном выполнении проекта перспективы дальнейшего сотрудничества по администрированию и ежедневной поддержке сайтов. 

Заранее всем откликнувшимся спасибо!

WordPress
9 лет назад
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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