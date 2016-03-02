Доработка группы сайтов на WP и оптимизация, поддержка

Добрый день!

Требуется произвести незначительные доработки в сайтах на WP (более 10 шт. – по запросу вышлю список), где-то обновить контент, при необходимости оптимизировать для seo продвижения.

Обязательно – добросовестность, адекватность и ежедневная обратная связь!

Возможно сотрудничество с грамотным, порядочным и обязательным начинающим специалистом, желающим развиваться.

При успешном выполнении проекта перспективы дальнейшего сотрудничества по администрированию и ежедневной поддержке сайтов.

Заранее всем откликнувшимся спасибо!